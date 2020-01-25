Судьи семь минут выставляли оценки Пападакис и Сизерону на ЧЕ по фигурному катанию

После проката произвольного танца французского дуэта Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон судьи долго не могли определиться с оценками.

После завершения проката арбитры семь минут выставляли оценки французской паре. В итоге Пападакис и Сизерон получили 220,28 балла, что не позволило им занять первое место.

Победу в соревновании танцевальных пар одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (220,42 балла).

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ.