Кацалапов: у нас есть потенциал, который мы намерены развивать

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Кацалапов: у нас есть потенциал, который мы намерены развивать
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы были довольны, что в коротком танце получили такие оценки. И совершенно не настраивались на финальное выступление так, как будто должны у кого-то что-то вырвать. Хотели просто откататься в удовольствие, справиться с собой, не думая о соперниках. Рады, что у нас получилось. Соревноваться с Габриэлой и Гийомом — да не просто соревноваться, а хотя бы приблизиться к ним — это уже огромный успех. У них есть огромный потенциал, который никуда не делся, — просто произошла ошибка, которую может допустить любой спортсмен. Но и у нас есть свой потенциал, который мы намерены развивать, использовать, продолжать идти вперёд. Ради этого мы работаем очень много», — заявил Кацалапов.

Российская пара на 0,14 балла опередила прежних чемпионов Европы, французскую пару Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее сообщалось, что Пападакис попыталась занять наивысшую ступень пьедестала во время награждения на ЧЕ.

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