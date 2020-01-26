Фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ

Российские фигуристы завоевали десять медалей разного достоинства на чемпионате Европы 2020 года в Граце.

В соревнованиях одиночниц победу одержала Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар успеха добились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Серебряные медали остались за Анной Щербаковой, Артуром Даниеляном и спортивной парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Бронзу выиграли Александра Трусова, спортивный дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин.

Сборная СССР завоёвывала десять наград в 1986 и 1987 годах.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы в седьмой раз выиграли четыре золота на ЧЕ.