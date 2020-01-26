Фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ
- Дмитрий Алиев
- Reuters
В соревнованиях одиночниц победу одержала Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар успеха добились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Серебряные медали остались за Анной Щербаковой, Артуром Даниеляном и спортивной парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Бронзу выиграли Александра Трусова, спортивный дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин.
Сборная СССР завоёвывала десять наград в 1986 и 1987 годах.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы в седьмой раз выиграли четыре золота на ЧЕ.