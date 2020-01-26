Фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ

Короткая ссылка
Российские фигуристы завоевали десять медалей разного достоинства на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
Фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ
  • Дмитрий Алиев
  • Reuters

В соревнованиях одиночниц победу одержала Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар успеха добились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Серебряные медали остались за Анной Щербаковой, Артуром Даниеляном и спортивной парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Бронзу выиграли Александра Трусова, спортивный дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин.

Сборная СССР завоёвывала десять наград в 1986 и 1987 годах.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы в седьмой раз выиграли четыре золота на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить