Сборная России по фигурному катанию в седьмой раз выиграла четыре золота на ЧЕ
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В соревнованиях одиночниц выиграла Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар победу праздновали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Всего в активе россиян на континентальном первенстве в Граце 10 медалей разного достоинства.
По четыре медали высшего достоинства российские фигуристы выигрывали в 1997, 1998, 1999, 2003, 2005 и 2006 годах.
Ранее сообщалось, что россияне впервые с 2006 года завоевали золотые медали во всех четырёх дисциплинах на чемпионате Европы.