Сборная России по фигурному катанию в седьмой раз выиграла четыре золота на ЧЕ

Российские фигуристы в седьмой раз в истории чемпионатов Европы завоевали четыре золотые медали.

В соревнованиях одиночниц выиграла Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар победу праздновали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Всего в активе россиян на континентальном первенстве в Граце 10 медалей разного достоинства.

По четыре медали высшего достоинства российские фигуристы выигрывали в 1997, 1998, 1999, 2003, 2005 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что россияне впервые с 2006 года завоевали золотые медали во всех четырёх дисциплинах на чемпионате Европы.