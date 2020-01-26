Российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали четыре золота на ЧЕ

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Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли золотые медали во всех четырёх дисциплинах чемпионата Европы.
Российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали четыре золота на ЧЕ
  • Reuters

В соревнованиях одиночниц победу одержала Алёна Косторная. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар успеха добились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных пар — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Всего в активе россиян на континентальном первенстве 10 медалей разного достоинства: четыре золота, три серебра и три бронзы. Это лучшее соотношение в истории турнира.

14 лет назад золотые медали в копилку национальной команды принесли Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин и Татьяна Навка — Роман Костомаров.

Ранее Косторная призналась, что золото ЧЕ стало для неё сюрпризом.

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