Щербакова считает, что судьи могли поставить ей более высокие баллы на ЧЕ

Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Анна Щербакова прокомментировала своё выступление.

На её взгляд, судейские оценки после проката в произвольной программе могли быть выше.

«Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Конечно, это уже был прыжок на усталости, может, не так хорошо себя чувствовала физически. Обидно, могла побороться. Сегодня я нервничала меньше, чем вчера, это даже непохоже на меня. Обычно перед произвольной я нервничаю. Баллы могли быть и лучше», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу завоевала Александра Трусова (225,34).

Ранее сообщалось, что фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ.