Леонова считает, что Трусовой нужно сосредоточиться на чистых прокатах

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что фигуристке Александре Трусовой для победы на крупных турнирах нужно сосредоточиться на чистых прокатах, а не на усложнении программы.

«Может быть, Трусовой стоит сделать ставку на хороший чистый прокат. Оставить даже два четверных. Но мы пока не знаем, какие у них планы на чемпионат мира. По Саше видно, что для неё четверной тулуп — как тройной. У неё большой перегруз, потому что надо быть сосредоточенной на каждом четверном прыжке, а это сложно для маленькой девочки. Думаю, она всё равно будет готовить пять четверных к чемпионату мира и, если будет уверена, не откажется от них», — цитирует Леонову «Команда России».

Александра Трусова заняла третьи места в финале Гран-при, чемпионата России и первенства Европы, уступив Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Трусова дважды упала во время показательного выступления на ЧЕ.