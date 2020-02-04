Медведева: фигуристы не позволяют себе алкоголь

Россиянка Евгения Медведева ответила на предположения, что фигуристы употребляют много алкоголя.

Российская фигуристка провела эфир в Instagram, на котором ответила на обвинения в употреблении алкоголя. Как призналась сама спортсменка, она стала слышать подобные заявления после американского сериала Spinning Out («Цепляясь за лёд»). Главная героиня сериала — фигуристка, регулярно употребляющая алкогольные напитки.

«В сериале героиня идёт к мечте — к Олимпийским играм. А я участвовала в Олимпийских играх. При этом героиня приходила чуть ли не каждый вечер в бар, выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно и это неправда! Фигуристы себе подобного не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе так расслабиться. Если ты идёшь к соревнованиям очень высокого уровня, то считаешь каждую калорию, вымеряешь каждый кусочек. Я не согласна с тем, что режиссёры показывают подобную реальность на большом экране. Меня это немного расстроило и в какой-то степени обидело. Я не хочу, чтобы люди думали о фигуристах такие вещи», — заявила Медведева.

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