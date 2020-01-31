Алиев: перед победным прокатом на ЧЕ я не видел ничего

Чемпион Европы 2020 года в одиночном мужском фигурном катании Дмитрий Алиев рассказал, какие эмоции испытывал перед победным прокатом.

«На самом деле я не видел ничего. Если честно, стою за бортиком и жду своего выхода, а у меня локти просто горят, уши горят. Понимаю, что волнуюсь, хотя в душе вроде бы и не волнуюсь. Выхожу на старт. Вот там посадил своих родителей, мысленно, сказал себе: «Я дома». И пошёл кататься», — признался Алиев во влоге Елизаветы Туктамышевой на Первом канале.

Алиев стал первым российским чемпионом Европы в одиночном мужском катании с 2012 года.

Ранее Туктамышева назвала постановщиков своих программ на следующий сезон.