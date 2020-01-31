Туктамышева назвала постановщиков своих программ на следующий сезон

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Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой в новом сезоне программы будут ставить Стефан Ламбьель, а также Анна Капеллини с Лукой Ланотте.
Туктамышева назвала постановщиков своих программ на следующий сезон
  • © International Skating Union via Getty Images

«У нас был разговор с Алексеем Николаевичем Мишиным, что одну из программ я буду ставить у Стефана Ламбьеля, а вторую — у Анны Капеллини и Луки Ланотте. Сейчас уже нужно принимать решения по поводу музыки. У Ламбьеля я ставила произвольную программу в сезоне-2016/17, работать с ним комфортно, решила ещё вместе посотрудничать», — заявила Туктамышева Первому каналу.

На чемпионате России фигуристка заняла четвёртое место, не сумев отобраться на чемпионат Европы.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастные группы.

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