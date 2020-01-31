Бестемьянова считает, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастные группы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что для спортсменок от 15 до 17 лет нужно сделать отдельное соревнование.

«Я сторонница того, чтобы сделать две возрастные группы в женском катании. Пускай девочки после 15 лет переходят во взрослое катание и соревнуются со спортсменками от 15 до 17 лет, а затем уже с 17 лет и дальше. И на Олимпийских играх давать два комплекта медалей. Было бы очень интересно. Мне кажется, к этому нужно приходить. Иначе мы теряем красоту. Наши девочки, Трусова, Щербакова и Косторная, ведь они через два года будут в той же истории, в которой Медведева и Загитова», — заявила Бестемьянова изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.