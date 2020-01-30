Определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной сборной на чемпионат мира 2020 года в Монреале.
Определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

В соревнованиях одиночниц примут участие призёры недавнего чемпионата Европы Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными числятся Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. У мужчин заявлены Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В случае необходимости их могут подменить Александр Самарин и Макар Игнатов.

В состязаниях спортивных пар выступят дуэты Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. В запас вошли Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Алина Пепелева — Роман Плешков. Кроме того, на ЧМ от России поедут танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Мороз — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о визите в приют для детей-сирот.

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