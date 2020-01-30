Туктамышева рассказала о визите в приют для детей-сирот

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс для детей, лишённых родительской опеки.
Туктамышева рассказала о визите в приют для детей-сирот
  • globallookpress.com

«Сегодня я общалась с детьми. Они были замечательные: любознательные, смешные, отвлекающиеся и громко смеющиеся. Только вот есть нюанс — они сироты. Меня пригласили для благотворительного выступления и мастер-класса. Я даже не понимала, как себя нужно вести. Вначале ребята были настороженные, не зная, что от меня ожидать. Но вскоре поняли, что я та ещё оторва, и ребята расслабились. Мы говорили с ними на равных. Было легко, непринуждённо и весело. Нам даже удалось провести «мастер-класс» на катке, но он закончился очень быстро, потому что ребята так увлеклись катанием на коньках, что забыли  обо мне. Приятно видеть их такими, когда огонь в глазах, аж блестят», — написала Туктамышева в Instagram.

Российская фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на закрытии теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

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