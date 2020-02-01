«Вступал с ней в интимные отношения»: французский тренер не стал отрицать обвинения в изнасиловании фигуристки Абитболь

Тренер по фигурному катанию Жиль Бейер ответил на обвинения в изнасиловании, которые озвучила бронзовый призёр чемпионата мира 2000 года Сара Абитболь. Бейер заявил, что действительно состоял в интимных отношениях с фигуристкой, когда она была несовершеннолетней. В прошлом против него уже выдвигались обвинения в неподобающем поведении, однако он продолжал работать тренером и до 2018 года был членом исполкома Французской федерации ледовых видов спорта.

Во французском фигурном катании разгорелся новый скандал. Бывший тренер и функционер Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Жиль Бейер признался, что состоял в интимной связи со своей ученицей Сарой Абитболь — бронзовым призёром чемпионата мира 2000 года в спортивной паре со Стефаном Бернади.

«Я признаю, что вступал с ней в интимные отношения. Возможно, мои воспоминая о подробностях этих отношений отличаются от её. Но я понимаю, что, учитывая мою должность и возраст Сары в то время, эти отношения в любом случае были неприемлемыми... Я совершил ошибку, не понимая, какой вред могу нанести ей своими действиями... Я искренне сожалею и приношу Саре Абитболь свои извинения... Хотя я её понимаю, мне жаль, что за все эти годы она ни разу не поговорила со мной об этом. Наши пути часто пересекались, но я даже не подозревал, как глубоки её душевные раны», — цитирует 62-летнего Бейера FR24News.com.

Незадолго до этого Абитболь опубликовала книгу «Такое долгое молчание», в которой рассказала, что Бейер неоднократно её насиловал. Это происходило в период 1990—1992 годов. Фигуристке тогда было 15—17 лет.

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«Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность», — приводит издание L’Equipe отрывок из книги.

По словам Абитболь, впервые Бейер принудил её к сексуальной близости, когда она проходила у него восьминедельную стажировку. Как утверждает спортсменка, однажды ночью Бейер пришёл к ней в комнату, трогал её под одеялом и целовал. При этом от тренера пахло алкоголем.

Подобные эпизоды продолжались на протяжении всех двух лет, пока Абитболь оставалась ученицей Бейера. Фигуристка вспоминала, что при этом тренер вёл себя жестоко на занятиях и не стеснялся прикасаться к ней или другим спортсменкам на публике. В конце концов Абитболь решила уйти из одиночного катания в парное. Когда она встала в пару с Бернади, домогательства со стороны Бейера прекратились, а Абитболь смогла построить успешную карьеру. На протяжении десяти лет подряд они становились чемпионами Франции, семь раз поднимались на пьедестал почёта чемпионатов Европы и выиграли бронзу чемпионата мира в 2000 году. Абитболь и Бернади могли претендовать на медали Олимпийских игр в 2002-м, но из-за травмы партнёрши они не выступили в Солт-Лейк-Сити.

В прошлом на Бейера уже падали подозрения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. В 2000 году тренер Дидье Люсин выражал обеспокоенность поведением Бейера по отношению к ученицам и писал письма в FFSG и Министерство спорта Франции. Однако без заявлений со стороны возможных жертв скандал не разгорелся. На следующий год Бейер был лишён должности спортивного консультанта при министерстве, продолжив работать тренером и функционером. С 2014 по 2018 год он был членом исполкома FFSG и вплоть до признаний Абитболь оставался главным управляющим в клубе «Франсе Волан». Сразу после признаний спортсменки Бейер был смещён со всех должностей в клубе.

«Клуб выражает своим членам глубочайшие соболезнования по поводу случившегося. Мы намерены уделить максимум внимания и приложить все возможные усилия, чтобы сохранить многолетнее доверие членов клуба и их семей к нашей организации и нашим тренерам», — заявили во «Франсе Волан».

Кроме Абитболь, с обвинениями в адрес Бейера выступила бывшая фигуристка Элен Годар. Она рассказала L’Obs, что была изнасилована в 1970-х, когда ей было всего 13—14 лет. В 15-летнем возрасте Годар также подверглась насилию со стороны Жан-Ролана Ракле — будущего тренера Абитболь в парном катании.

По мнению жертв тренера, Бейеру помогало покровительство со стороны Дидье Гайаге, президента FFSG в 1998—2004 годах и с 2007 года по настоящее время. В 1970-х они вместе занимались фигурным катанием, а в дальнейшем занимали руководящие посты в федерации. Примечательно, что в 1974 году Бейер и Гайаге стали призёрами чемпионата Франции вместе с ещё одним спортсменом — Паскалем Делормом, который в 2003 году, будучи тренером, был обвинён в изнасиловании 12-летней фигуристки Анн-Линн Роллан и приговорён к десяти годам лишения свободы. Гайаге тогда давал положительную характеристику на Делорма, против которого выступили ещё шесть девушек.

За последние два месяца это уже второй эпизод во французском фигурном катании, связанный с домогательствами. Ранее обвинения в неподобающем поведении были выдвинуты против чемпиона Европы в парном катании Моргана Сипре, выступающего с Ванессой Джеймс. СМИ сообщили, что во время подготовки к Олимпийским играм 2018 года во Флориде спортсмен посылал в соцсетях фотографии своих половых органов 13-летней спортсменке, с которой тренировался на одной арене. FFSG тогда заявила о поддержке Сипре и предоставила ему адвоката на время разбирательства, начатого американским Центром безопасного спорта.