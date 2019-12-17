Федерация фигурного катания Франции отреагировала на скандал вокруг Сипре

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Федерация фигурного катания Франции (ФФКФ) выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с обвинениями в домогательстве к несовершеннолетней в адрес бронзового призёра чемпионата мира в парном катании Моргана Сипре.
Федерация фигурного катания Франции отреагировала на скандал вокруг Сипре
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы не хотим оправдывать какие-либо нарушения, если они окажутся правдой. Но стоит заметить, что эта история, предположительно, случилась в ноябре 2017-го и с тех пор никаких заявлений на Моргана Сипре подано не было. Мы попросили фигуриста держать нас в курсе событий. Учитывая всю информацию, которой мы располагаем, у нас нет никаких поводов не доверять Моргану Сипре», — говорится в сообщении.

Ранее Сипре обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней фигуристке.

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