Тренер фигуристки Абитболь признал факт интимной связи с экс-воспитанницей

Французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признал факт вступления в интимные отношения с Сарой Абитболь, которая обвинила его в сексуальном насилии в 1990—1992 годах, когда она ещё не достигла совершеннолетия.

«Понимаю, что, учитывая мою должность и её возраст в то время, эти отношения были неуместными. Я не понимал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения», — приводит слова специалиста RMC Sport.

При этом Бейер отказался признать себя виновным именно в сексуальном насилии.

Абитболь сейчас 44 года. Она прославилась благодаря выступлениям в паре со Стефаном Бернади. Французы становились бронзовыми призёрами ЧМ и неоднократно брали медали на ЧЕ.

Ранее фигуристка Абитболь призналась, что была изнасилована тренером.