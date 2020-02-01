Тренер фигуристки Абитболь признал факт интимной связи с экс-воспитанницей
- Reuters
«Понимаю, что, учитывая мою должность и её возраст в то время, эти отношения были неуместными. Я не понимал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения», — приводит слова специалиста RMC Sport.
При этом Бейер отказался признать себя виновным именно в сексуальном насилии.
Абитболь сейчас 44 года. Она прославилась благодаря выступлениям в паре со Стефаном Бернади. Французы становились бронзовыми призёрами ЧМ и неоднократно брали медали на ЧЕ.
Ранее фигуристка Абитболь призналась, что была изнасилована тренером.