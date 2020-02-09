Баллы Кихиры, титулы Ханю и достижение Брауна: чем запомнился чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию

В Сеуле завершился чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Победу среди женщин одержала японка Рика Кихира, которая с одним сорванным тройным акселем набрала больше баллов, чем Александра Трусова на последнем чемпионате Европы. Первое место среди мужчин занял Юдзуру Ханю, собравший «Золотой большой шлем» и побивший мировой рекорд в короткой программе. При этом японец уступил серебряному призёру Джейсону Брауну в компонентах произвольного проката.

Соперницы для россиянок

Если ЧЕ в Граце так и не явил миру ни одной достойной соперницы для российских фигуристок, то завершившийся 9 февраля чемпионат четырёх континентов с этой задачей справился на славу. Сразу несколько фигуристок продемонстрировали, что готовы состязаться с ученицами Этери Тутберидзе на предстоящем мировом первенстве.

Состязания в Сеуле по-настоящему вошли в историю — сразу три фигуристки отважились исполнить тройной аксель. Рика Кихира без этого элемента не обходится уже давно и, как обычно, была нацелена повторить его трижды. Одна попытка не удалась — первый заход в произвольной программе закончился «бабочкой». Но зато в короткой и в каскаде японка отлично исполнила прыжок. Вдобавок она вернула в свои прокаты тройной лутц, от которого временно отказывалась из-за травмы. Кихира не порадовала поклонников четверным сальховом, но сейчас ей этот прыжок может и не понадобиться. Без одного тройного акселя она набрала 232,34 балла — это больше, чем досталось Александре Трусовой на чемпионате Европы. С ним бы японка могла обойти и Алёну Косторную.

Продолжает прогрессировать кореянка Ю Ён. Недавно она уже выиграла юношескую зимнюю Олимпиаду, оставив позади российских фигуристок. На домашнем льду она тоже оказалась выше многих известных спортсменок и выиграла серебро. Хотя в короткой программе её тройной аксель не был идеальным, в произвольной Ю Ён уже действовала безошибочно, выполнив заодно каскад лутц-сальхов через ойлер. Корейской фигуристке ещё предстоит прибавить в хореографических элементах и в чистоте прыжков, но потенциал у неё огромный. С неидеальными прокатами она получила 223,23 балла и тоже может вмешаться в борьбу за медали чемпионата мира.

Третьей спортсменкой с тройным акселем стала Вакаба Хигути. Не рискнув выполнить этот прыжок на чемпионате Японии, она всё-таки зашла на него в Сеуле. Попытка обернулась падением, не позволившим в итоге подняться выше четвёртого места. Бронзу выиграла американка Брэди Теннелл, у которой как не было, так и нет элементов ультра-си, но зато чистота катания и стабильность на прыжках позволили ей всего на 0,26 балла отстать от Ю Ён. Пятое место заняла ещё одна фигуристка, обладающая хорошим техническим арсеналом — Каори Сакамото начинала свою произвольную программу с четверного тулупа. 19-летняя фигуристка недокрутила прыжок и упала с него, но в будущем от неё можно ждать успешных попыток. Всего на чемпионате четырёх континентов сразу восемь спортсменок набрали больше 200 баллов, в то время как в Граце этого добивались только россиянки.

Золотой шлем Ханю

В это непросто поверить, но в послужном списке Юдзуру Ханю до сих пор не было побед на чемпионатах четырёх континентов. Японец нечасто на них приезжал, а если всё-таки принимал участие, то оставался с серебром. А ведь именно этого турнира ему не хватало, чтобы собрать «Золотой большой шлем» — выиграть все значимые турниры для юниоров и взрослых. Никому из одиночников это ещё не удавалось, хотя у Евгения Плющенко, Алексея Ягудина и других легенд есть оправдание — в их годы ещё не было юниорского Гран-при.

Ради долгожданного золота Ханю даже прибегнул к нестандартному приёму. Он вернулся к программам олимпийского сезона 2017/2018, рассчитывая сыграть на ностальгии судей. Этот хитрый трюк удался — соперничать с японцем в Сеуле никто не смог. В короткой программе Ханю набрал 111,82 балла и побил свой же мировой рекорд, державшийся с позапрошлой осени. При этом ему не понадобилось заходить на самые сложные прыжки — хватило четверных сальхова и тулупа.

Во второй день соревнований Ханю не обошёлся без ошибок — заступ на четверном лутце, падение на четверном тулупе и ещё одна ошибка на этом же прыжке в каскаде не позволили японцу набрать в сумме 300 баллов. Но для золота этого оказалось достаточным, и теперь Ханю — официально самый титулованный фигурист-одиночник в истории.

Интересно, что занявший второе место американец Джейсон Браун смог кое в чём превзойти своего товарище по тренерской группе. Ученик Брайана Орсера на целых 1,3 балла обошёл Ханю по компонентам за произвольную программу. С прыжками у Брауна не всё так хорошо — свою единственную попытку исполнить четверной тулуп он завалил. Но благодаря высокой второй оценке американец набрал больше баллов, чем Дмитрий Алиев на чемпионате Европы. И всего два очка россиянину уступил бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов Юма Кагияма, которому всего лишь 16 лет.

Вдали от Бойковой и Козловского

В парном катании победу предсказуемо одержали Суй Вэньцзин и Хань Цун — китайцы выиграли чемпионат четырёх континентов в рекордный шестой раз, превзойдя достижение соотечественников Пан Цин и Тун Цзянь. Но своим результатом пара вряд ли могла бы быть довольна. В короткой программе китайские фигуристы показали лишь третью сумму баллов из-за двух оборотов на выбросе флип, а в произвольной не обошлись без ошибок на прыжковых элементах. Суй и Хань остановились на отметке 217,51 балла и достаточно много уступили результату чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Можно не сомневаться, что китайцы ещё прибавят к чемпионату мира, но всё-таки набрать ещё 17 баллов будет очень сложно.

Лидерами после короткого проката неожиданно оказались канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. 76,36 балла — это действительно хорошая оценка для пары, которая получила неожиданно много за компоненты. Но североамериканцы не удержались ни на первом месте, ни даже на втором. Помимо того, что у пары были ошибки на прыжках, Маринаро ещё и упал на хореографической части. Канадцы стали бронзовыми призёрами, а на второе место поднялись Пэн Чэн и Цзинь Ян — со своими 213,29 балла китайцы бы выиграли серебро и на чемпионате Европы нынешнего года.

Дежавю в танцах на льду

Неудача Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на чемпионате Европы не вдохновила остальной танцевальный мир за пределами Европы. Сильнейшие пары Северной Америки до уровня 220 баллов за два проката не дотянули, хотя Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были очень к этому близки. Со своим завораживающим произвольным танцем, в котором партнёрша мастерски перевоплотилась в настоящую змею, американцы точно будут бороться за медали чемпионата мира. Но в Сеуле Чок упала при заходе на поддержку, и дуэт остался без целого элемента. Удивительно, что при этом пара всё-таки выиграла золото, да ещё и с результатом 213,18 балла — обычно в танцах на льду такие оплошности не прощаются. Но это только подтверждает, на каком высоком уровне оказались американцы в этом сезоне.

Чего нельзя сказать об их соотечественниках Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. В этом сезоне пара не совершила такого же скачка, как многие другие, мечтающие обойти Пападакис и Сизерона. Экстраординарной зрелищности они не показали и к тому же не обошлись без ошибок, из-за чего дуэт вновь, как и год назад, рухнул с первого места после ритм-танца, только теперь ему удалось получить хотя бы бронзу. Серебряными призёрами стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, побившие личный рекорд по итогам двух танцев.

Стоит упомянуть, что четвёртое место занял танцевальный дуэт из Китая. Пускай Ван Шиюэ и Лю Синью даже в теории не дотягивали до медалей, но теперь нельзя говорить, что у Поднебесной нет крепкой пары в этой дисциплине. Они могут очень пригодиться своей сборной через два года, когда состоится командный турнир на домашней Олимпиаде в Пекине.