«Алина волновалась сильнее, чем в Пхёнчхане»: владелец шоу Art on Ice о дебюте Загитовой и желании пригласить Косторную

Всемирно известный ледовый коллектив Art on Ice открыл в Цюрихе десятидневный юбилейный гастрольный тур: в этом году шоу отмечает 25-летнюю годовщину. В качестве главной звезды в нём выступает обладательница всех высших спортивных титулов Алина Загитова. Корреспондент RT Елена Вайцеховская побывала на шоу и пообщалась с его хозяином Оливером Хёнером. Он рассказал, почему не желает отказываться от сложных прыжков в своих представлениях, и признался, кого из российских фигуристок хотел бы видеть в своём коллективе в будущем.

Смотреть премьерный показ спектакля в грандиозном цюрихском Hallenstadion пришлось фактически на полу: все билеты на юбилейное шоу Art on Ice оказались распроданными задолго до его начала. Премьере предшествовали пять репетиционных дней, и поначалу работа шла сразу на двух катках: арендовать лёд только в Hallenstadion — дорогое удовольствие.

Российское представительство в Art on Ice всегда было достаточно велико. Нынешний тур не стал исключением: в качестве основных звёзд выступают сразу несколько фигуристов. Это олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Предполагалось, что компанию российским чемпионам составят обладатели золотых медалей Игр в Пхёнчхане Алёна Савченко и Бруно Массо, однако владелец тура Оливер Хёнер (он же спортивный агент обеих пар) посчитал, что Алёне требуется больше времени на то, чтобы полностью восстановить форму после рождения ребёнка, поэтому в Цюрих немецкая фигуристка и её партнер не приехали, решив отложить возвращение ещё на сезон.

В своём дебютном прокате Загитова упала. Формат спектакля предусматривает для звёзд по два сольных выхода на лёд (по одному в каждом отделении), и если в первой программе Алина чисто выполнила единственный прыжок — тройной лутц тано (с одной поднятой рукой. — RT), то второе выступление, посвящённое памяти ушедших из жизни великих звёзд, получилось технически смазанным.

Вместо второго тройного лутца фигуристка сделала «бабочку», а с тройного флипа и вовсе упала. Ошибка выглядела досадной и не слишком характерной: в процессе репетиций Алина справлялась с этим усечённым прыжковым набором без проблем, что, собственно, и продемонстрировала зрителям в самом конце дебютного шоу: она повторила флип два раза подряд, когда фигуристы вышли на заключительный поклон, подразумевающий показ отдельных фирменных элементов.

Хёнер отнесся к неудачному прокату своей звезды философски: «Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед своим олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что привыкать всё равно придётся: к формату шоу, к количеству зрителей, к тому, что ограждение катка вдвое ниже обычного, и это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором».

«Может быть, Загитовой имеет смысл уменьшить количество прыжков или облегчить их?» — поинтересовалась я у продюсера.

Оливер покачал головой: «25 лет назад, создавая шоу, я совершенно не собирался делать его чисто спортивным. Идея состояла в том, чтобы это был спектакль, в котором воедино увязаны музыка, танец и спорт. Но звёзды тем не менее должны исполнять прыжки и другие сложные элементы, а не просто красиво кататься. Это закон. Этого хотят зрители, этого хочу я сам, и раз уж трачу на Art on Ice большие деньги, то и шоу должно быть первоклассным во всех отношениях».

Алина Загитова

© Thomas Buchwalder

Назвать наиболее дорогостоящую звезду из тех, кто в разные годы выступали в коллективе швейцарца, Хёнер не сумел, хотя вспоминал долго: «Моей самой первой настоящей звездой была Дениз Бильманн. Правда, в то время шоу было совсем небольшим и проводилось на достаточно захолустном небольшом катке. Высокие гонорары были у Стефана Ламбьеля, Евгения Плющенко, Евгении Медведевой. Просто основная статья расходов — это не спортсмены, а приглашённые звёзды мировой эстрады плюс всевозможное техническое оборудование, спецэффекты. Вот что действительно обходится в чудовищную сумму, но эти расходы себя окупают».

Тем, кому незнакомо имя швейцарского продюсера, стоит его запомнить: в этом сезоне компания Хёнера выступает в качестве организатора первой церемонии ледового «Оскара», который пройдёт в заключительный день чемпионата мира в Монреале. По мнению известного спортивного менеджера Ари Закаряна, сотрудничающего с Оливером все 25 лет, что существует шоу Art on Ice, участие Хёнера в подобном мероприятии уже само по себе знак качества. В Швейцарии Оливер специализируется не только на спортивных шоу, но проводит множество самых разных развлекательных мероприятий.

Алина Загитова

© Thomas Buchwalder

Кого продюсер видит следующей российской звездой одиночного катания у себя в шоу вслед за Загитовой и Медведевой, если придётся выбирать из блистающего ныне российского трио в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной?

На этот вопрос Хёнер ответил без запинки: «Я бы выбрал, конечно же, Косторную. Она показывает взрослое и очень зрелое катание. Я, кстати, вижу серьёзную проблему в том, что возраст фигуристок постоянно снижается, а карьера становится всё более и более короткой. Во-первых, люди должны иметь возможность запомнить звёзд и полюбить их. Во-вторых, фигуристка должна понимать, что она хочет донести своим катанием до зрителя, а это умение в нашем виде спорта приходит с возрастом. Если его нет, прыжки не помогут. Даже если эти прыжки четверные».