Савченко об участии в шоу: соревноваться хотела бы больше

Немецкая фигуристка украинского происхождения Алёна Савченко, выступающая в паре с Бруно Массо, рассказала о своём отношении к выступлению в ледовых шоу.

«Мы должны были принимать участие в нынешнем Art on Ice — его хозяин Оливер Хёнер очень хотел этого, поскольку в этом году представление отмечает 25-летний юбилей, а Оливер, помимо всего прочего, — наш с Бруно менеджер. Просто когда мы всё это планировали, то не могли предвидеть, что сумеем начать кататься только сейчас. И решили не рисковать, не показываться на публике неподготовленными. Возможно, поедем на какие-то выступления в Корею или Японию, но пока вопрос остаётся открытым», — заявила Савченко RT.

Также 36-летняя фигуристка добавила, что хотела бы больше участвовать в соревнованиях, нежели в ледовых шоу.

«Соревноваться я и сейчас хотела бы больше. С другой стороны, шоу очень сильно помогают фигуристу почувствовать, что с уходом из спорта жизнь не заканчивается. Не говоря уже о том, что сам формат таких выступлений позволяет показать что-то такое, чего никогда не покажешь в соревнованиях», — добавила спортсменка.

Савченко является победительницей Олимпийских игр — 2018 в соревнованиях спортивных пар.

Ранее сообщалось, что Савченко остро ощущает, как изменилось её тело после родов.