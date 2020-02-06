Савченко остро ощущает, как изменилось её тело после родов

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Алёна Савченко рассказала об изменениях, которые ощущает после рождения дочери.

«В обычной жизни после родов я не испытывала неудобств, но когда начала тренироваться, то поняла, что некоторые шаги и какие-то мелкие движения вызывают боль. Было тяжело сводить ноги вместе, делать вращения, про «кораблики» даже не говорю. Я постоянно чувствовала, что тазобедренные суставы у меня как бы не на месте», — рассказала фигуристка RT.

Также Савченко призналась, что большие физические нагрузки негативно сказываются на кормлении ребёнка.

«Бегать кроссы я ещё не начинала — только ходила гулять с коляской. У нас в Оберстдорфе есть где погулять в удовольствие. Занималась на беговой дорожке, но не слишком активно. Я всё ещё кормлю ребёнка грудью, а большие физические нагрузки заметно сказываются на качестве молока — дочка начинает протестовать», — добавила Савченко.

36-летняя фигуристка родила дочку в сентябре 2019 года.

Ранее Савченко объяснила, почему в парном катании отказываются от элементов ультра-си.