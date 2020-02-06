Савченко объяснила, почему в парном катании отказываются от элементов ультра-си

Олимпийская чемпионка Алёна Савченко поделилась мнением относительно отказа от элементов ультра-си в парном фигурном катании.

«Меня это скорее расстраивает. Я с удовольствием делала бы сложные элементы, мне это всегда нравилось. Но тут уже превалирует здравый смысл: если сложность не оценивается так, как должна, а превыше всего качество, значит, придётся играть по этим правилам. Хотя сейчас, когда смотрю со стороны, для меня многое выглядит спорным. Были ведь случаи, когда за один и тот же элемент кто-то из арбитров выставлял «+5», а кто-то «-3». Как такое может быть? Получается, что одному человеку элемент не понравился, а второй от него в восторге?» — отметила Савченко в беседе с RT.

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