Савченко объяснила, почему в парном катании отказываются от элементов ультра-си

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алёна Савченко поделилась мнением относительно отказа от элементов ультра-си в парном фигурном катании.
Савченко объяснила, почему в парном катании отказываются от элементов ультра-си
  • Reuters

«Меня это скорее расстраивает. Я с удовольствием делала бы сложные элементы, мне это всегда нравилось. Но тут уже превалирует здравый смысл: если сложность не оценивается так, как должна, а превыше всего качество, значит, придётся играть по этим правилам. Хотя сейчас, когда смотрю со стороны, для меня многое выглядит спорным. Были ведь случаи, когда за один и тот же элемент кто-то из арбитров выставлял «+5», а кто-то «-3». Как такое может быть? Получается, что одному человеку элемент не понравился, а второй от него в восторге?» — отметила Савченко в беседе с RT.

Ранее Савченко рассказала о своём состоянии после рождения дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить