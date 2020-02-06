Савченко рассказала о своём состоянии после рождения дочери

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Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Алёна Савченко рассказала, как проходит её восстановление после родов.
Савченко рассказала о своём состоянии после рождения дочери
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что легко восстанавливаться. Мне никогда раньше не приходилось делать какие бы то ни было операции, даже крошечные, поэтому ко всему приходится привыкать заново. Мы совершенно не планировали делать при родах кесарево сечение. Но получилось, что процесс пошёл несколько не так, как предполагали врачи, малышку нужно было экстренно вынимать, вот я и угодила на операционный стол. Все эти ощущения — здесь болит, там тянет — оказались для меня абсолютно непривычными. Кости таза немного разошлись, что тоже доставляет дискомфорт и требует времени на специальные упражнения, чтобы всё пришло в норму», — заявила Савченко RT.

36-летняя фигуристка стала мамой в сентябре 2019 года. Савченко выступает на соревнованиях спортивных пар с французом Бруно Массо. На международных соревнованиях пара представляет Германию.

Ранее сообщалось, что Савченко и Массо возобновили совместные тренировки в конце января.

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