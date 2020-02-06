Савченко и Массо возобновили совместные тренировки в конце января

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Немецкая фигуристка украинского происхождения, олимпийская чемпионка — 2018 среди спортивных пар Алёна Савченко заявила, что возобновила тренировки со своим партнёром Бруно Массо.
Савченко и Массо возобновили совместные тренировки в конце января
  • РИА Новости

«Мы только пару недель назад начали кататься вместе. Хотим подготовиться к шоу Holiday on Ice, которое пройдёт 9 февраля в Гамбурге. Это будет только одно выступление», — заявила фигуристка в интервью RT.

Также спортсменка заявила, что пока не спешит к возвращению к соревновательному процессу.

«Нам пока спешить некуда. Пусть всё идёт своим чередом. Для начала мы хотели бы возобновить полноценный тренировочный процесс и посмотреть, как всё пойдёт дальше. Мы ведь пока ещё толком не катались вместе после моей беременности и родов. Сначала нужно полностью восстановиться. Этим я сейчас и занимаюсь», — добавила фигуристка.

36-летняя Савченко родила дочь в сентябре 2019 года.

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