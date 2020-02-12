«Не прощаюсь, а говорю «до встречи»: олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

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Борислав Головин, Наталия Соломатина
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Фигуристка попросила вывести её из состава национальной сборной. В Федерации фигурного катания России такой шаг 28-летней спортсменки назвали неожиданным и выразили надежду, что она вернётся на лёд. В свою очередь, другой триумфатор ОИ в Сочи, Максим Траньков, заявил, что уроженка Санкт-Петербурга по факту «ушла из спорта» ещё два года назад, когда прекратила сотрудничество с многолетним партнёром Фёдором Климовым.
«Не прощаюсь, а говорю «до встречи»: олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
  • Ксения Столбова
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Не исключаю, что Ксения может возобновить карьеру»

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. По её словам, она заполнила все необходимые документы в Федерации фигурного катания России. Спортсменка также попросила вывести её из состава сборной страны.  

«Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю «до встречи», — цитирует Столбову официальный сайт ФФККР. 

Чуть позже спортсменка сама обратилась к болельщикам в соцсетях. Она подчеркнула, что её решение никак не связано с конкуренцией в национальной команде, а также «не имеет отношения к скандалам вокруг российского спорта».

«Спасибо зрителям за любовь и поддержку. Спасибо даже тем, кто не любил, критиковал и осуждал, — ваши слова заставляли меня двигаться вперёд и работать над собой с утроенной силой. Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем и чувством гордости — я сделала всё, что могла», — написала Столбова в Instagram.

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Друзья, коллеги, болельщики фигурного катания! Обращаюсь к Вам по поводу своего решения завершить карьеру в большом спорте, чтобы ответить сразу всем. Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной. Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена - это залог того, что наше парное катание находится в надежных руках. И тем более, мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта. Часто спрашивают, зачем я вернулась 2 года назад. Знаете, я нисколько не жалею об этом! Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила теплую поддержку и участие в моей судьбе. Оглядываясь сегодня на свою жизнь в фигурном катании, я говорю ВСЕМ огромное спасибо. Спасибо тренерам и всем специалистам, которые воспитали во мне не только спортсменку, но и личность, вкладывали в меня все лучшее, что могли дать. Спасибо моим партнерам за то, что делили со мной и поражения, и победы. Низкий поклон родным и близким людям, на которых я всегда могла опереться в самые трудные моменты. Спасибо зрителям за любовь и поддержку. Спасибо даже тем, кто не любил, критиковал и осуждал, - ваши слова заставляли меня двигаться вперед и работать над собой с утроенной силой. Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с легким сердцем и чувством гордости - я сделала все, что могла. Всем добра и мира. Ваша Ксения Столбова. ♥️

Публикация от K S E N I A S T O L B O V A (@kseniastolbova)

В свою очередь, президент национальной федерации Александр Горшков признался, что огорчён таким решением 28-летней фигуристки, и подчеркнул, что не удивится её возвращению на лёд.

«Жаль, что такая талантливая спортсменка, которая сумела достичь многого, завершила карьеру. Но пока лучше подождать, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я не исключаю того, что Ксения может возобновить карьеру, посмотрим. Она сама должна определиться, чем будет заниматься дальше. Готова ли федерация предложить ей какую-то должность? Если Столбова вдруг захочет сотрудничать с нами, то будем разговаривать, мы на связи», — цитирует функционера ТАСС.

Горшков также подчеркнул, что Столбова вполне могла бы соревноваться и дальше, а не вешать коньки на гвоздь.

«У Ксении много успехов, она завоевала две олимпийские награды. И жалко, конечно, что завершила карьеру, она прекрасная партнёрша, мы считали, что Столбова может кататься дальше и соревноваться, но она приняла другое решение», — добавил президент ФФККР.

А Нина Мозер, которая долго работала со Столбовой, а также её многолетним партнёром Фёдором Климовым, пожелала теперь уже бывшей спортсменке успехов в дальнейшей жизни.

«У меня остаётся много хороших воспоминаний о том времени, когда они с Фёдором завоёвывали медали в честной борьбе. Они талантливые и креативные люди, а тогда были ещё и очень успешными. Желаю Ксении успехов в дальнейших делах её жизни», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».

Разрыв с Климовым и неудачное возвращение с Новосёловым  

Впрочем, судя по последним новостям, в нынешнем сезоне всё подталкивало Столбову именно к такому шагу. В 2018-м после разрыва сотрудничества с Климовым Ксения встала в пару с Андреем Новосёловым, начала работать с тренером Николаем Морозовым и переехала в родную для нового партнёра Пермь.

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В начале августа прошлого года спортсмен, ранее выступавший за Францию, наконец получил разрешение вновь представлять на международных соревнованиях Россию. В сентябре пара выступила на контрольных прокатах в Москве, после чего вновь исчезла из поля зрения болельщиков.

В результате их дебют состоялся на этапе Гран-при в Москве. В короткой программе Столбова с Новосёловым заняли высокое третье место и подарили поклонникам повод для оптимизма, но в произвольной смотрелись куда хуже. Так, партнёр сорвал оба прыжковых элемента, а партнёрша упала с выброса. Всё это не позволило дуэту подняться выше итогового пятого места.

Следующее выступление пары было запланировано на начало декабря в Загребе, где состоялся турнир серии «Челленджер», но россияне на него не поехали. Снялись они и с чемпионата России в Красноярске по причине травмы Новосёлова. По словам Горшкова, Андрей «пробил ногу на тренировке». Больше на льду фигуристы так и не появились.

Своих главных успехов в карьере Столбова добилась в паре с Климовым. Дуэт образовался в 2009-м и спустя несколько лет стал одним из сильнейших в мире. Апофеозом для россиян стало выступление на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где они взяли золото в командном турнире и серебро — в соревновании пар. А спустя месяц дуэт стал вторым на чемпионате мира в Сайтаме. Также Столбова с Климовым четырежды брали медали первенства Европы и трижды выигрывали чемпионат России.

Спортсмены намеревались завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года, однако не смогли поехать в Южную Корею, поскольку Ксения не получила от МОК специального допуска.

Вдобавок в преддверии чемпионата мира в Милане спортсменка получила разрыв связки на ноге. В результате пара досрочно завершила сезон. Причём ещё в марте Климов отмечал, что они со Столбовой приняли решение выступать «как минимум в следующем сезоне». Но уже осенью стало известно о распаде пары и завершении Фёдором карьеры. Его бывшая партнёрша попыталась остаться в спорте, но спустя полтора года также повесила коньки на гвоздь.

«Для меня она закончила ещё в 2018-м»

Впрочем, у экспертов шаг Столбовой особого удивления не вызвал. Например, Максим Траньков, который вместе с Татьяной Волосожар опередил Ксению и Климова в борьбе за золото турнира парников на ОИ в Сочи, заявил, что она могла заканчивать карьеру ещё два года назад.

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«Для меня она ушла из спорта ещё в 2018-м, когда прекратила выступать в паре с Фёдором Климовым и начала искать нового партнёра. Мне уже тогда было понятно, что в спорте мы её больше не увидим. Авантюру с Новосёловым я изначально всерьёз не воспринимал, как такового возвращения в спорт не было. Не думаю, что участие в одних соревнованиях можно назвать полноценным возвращением», — заявил Траньков в интервью RT.

Согласился с ним и олимпийский чемпион Алексей Урманов.

«Это, пожалуй, решение, которое назревало. Сложно комментировать его, ведь уже много воды утекло с тех пор, как она встала в пару с Новосёловым. Но, думаю, многим специалистам было странно наблюдать за происходящим со стороны. Например, прошла информация, что они привыкали к новым ботинкам. Лично я приостанавливал карьеру только из-за травмы — это был серьёзный аргумент», — отметил Урманов.

Также олимпийский чемпион напомнил, что немногим парникам удаётся показывать высокие результаты после смены партнёра.

«Это удалось Артуру Дмитриеву, можно вспомнить также Алёну Савченко. Когда она рассталась с Робином Шолковы, мало кто верил, что у неё что-то получится. Но Алёна, как оказалось, сделала адекватный и правильный шаг. Она понимала свою задачу, двигалась к ней и в итоге взяла олимпийское золото с Бруно Массо», — добавил Урманов.

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