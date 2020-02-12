Глава ФФККР заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой
- РИА Новости
«Спортсмен сам решает, но жаль, конечно. Ксения очень заслуженная и способная спортсменка, конечно, жаль. Варианты совместной работы? Пока рано говорить, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Столбова — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также она выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Фёдором Климовым. Кроме того, они занимали второе место на чемпионате мира 2014 года.
Ранее сообщалось, что Столбова завершила карьеру.