Глава ФФККР заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение олимпийской чемпионки Ксении Столбовой завершить спортивную карьеру.
Глава ФФККР заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой
  • РИА Новости

«Спортсмен сам решает, но жаль, конечно. Ксения очень заслуженная и способная спортсменка, конечно, жаль. Варианты совместной работы? Пока рано говорить, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Столбова — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также она выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Фёдором Климовым. Кроме того, они занимали второе место на чемпионате мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что Столбова завершила карьеру.

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