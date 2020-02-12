Глава ФФККР заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение олимпийской чемпионки Ксении Столбовой завершить спортивную карьеру.

«Спортсмен сам решает, но жаль, конечно. Ксения очень заслуженная и способная спортсменка, конечно, жаль. Варианты совместной работы? Пока рано говорить, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Столбова — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также она выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Фёдором Климовым. Кроме того, они занимали второе место на чемпионате мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что Столбова завершила карьеру.