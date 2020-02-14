«Стимул стремиться не только к сложности»: в ISU могут изменить баланс оценок за технику и компоненты в фигурном катании
- РИА Новости
- © Александр Вильф
После зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигурное катание может радикально измениться. На ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне на Пхукете, будут внесены предложения о реформе формата соревнований и изменении судейской системы. Об этом NBC сообщил глава технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти.
Суть поправок заключается в том, чтобы привнести баланс в соревнования одиночников и уравнять так называемых технарей и катальщиков — тех, кто набирает баллы за счёт исполнения сложных элементов, и тех, кто делает ставку на артистизм и красоту своих прокатов. Нововведения коснутся одиночных соревнования и состязаний пар.
Согласно имеющейся информации, на смену короткой программе должна прийти «техническая». В ней оценка за технику будет составлять 60% от общей суммы, а баллы за компоненты — 40%. В произвольной программе соотношение будет ровно противоположным: 60% — за компоненты, а 40% — за технику. При этом, если сейчас оценка за короткую программу составляет лишь от четверти до трети итогового результата, то в будущем количество баллов, которые можно получить за «техническую» и произвольную программы, станет одинаковым.
Оба проката будут длиться три с половиной минуты. В данный момент на взрослых соревнованиях длина короткой программы составляет 2 минуты и 40 секунд, а произвольной — четыре минуты. При этом допускаются отклонения 10 секунд в большую и меньшую стороны. В случае принятия поправок фигуристам придётся находиться на льду в сумме на 20 секунд дольше (без учёта погрешностей).
Ранее в мире фигурного катания обсуждалась идея полного разделения соревнований на техническую и артистическую составляющие. По задумке её авторов, в одном выступлении оценивались бы только прыжки и прочие элементы, а в другом — только умение красиво кататься. Пока это предложение не нашло поддержки в ISU.
«В будущем мы, возможно, предложим разделить соревнование на два отдельных, с разными медалями за каждое, но в данный момент мы лишь хотим чётко разграничить две программы. Нововведения будут заключаться в разных требованиях, разной ценности оценок за технику и компоненты в рамках каждой из программ, а в финальных результатах ценность программ будет одинаковой... Основная идея заключается в том, чтобы стимулировать фигуристов стремиться не только к сложности, но и к качеству исполнения и уделять больше времени переходам и хореографическим моментам», — заявил Бьянкетти.
Пока что весь пакет поправок не оформлен официально, он будет представлен только в апреле этого года, когда опубликуют всю программу конгресса ISU. Бьянкетти не стал вдаваться в подробности нововведений, а потому остаётся неясным целый ряд моментов.
К примеру, нет информации о том, как изменится структура программ. Сейчас взрослые одиночники должны продемонстрировать семь элементов в короткой программе и 12 в произвольной. К тому же неизвестно, изменится ли стоимость различных элементов.
Наконец остаётся открытым вопрос четверных прыжков у женщин — сейчас девушки могут демонстрировать их только во второй день соревнований, в то время как на тройной аксель того же уровня сложности ограничений нет.
Обозреватель NBC Филипп Хёрш связал предложенную реформу в фигурном катании с продолжающимся доминированием российских фигуристок, совершивших революцию в технике за последние пару лет. Он считает, что против новых поправок выступит Федерация фигурного катания на коньках России.
Ранее ISU уже предпринимал попытки остановить рост технической оценки у одиночников, введя ограничение на исполнение прыжков во второй половине программы, чем в своё время воспользовалась Алина Загитова для победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Также была снижена стоимость четверных прыжков, что было особенно актуально для мужчин. Под нож пошли и четверные подкрутки у пар.
Однако ощутимого эффекта изменения в правилах не принесли. В женском катании начался тренд на исполнение четверных прыжков, который задали Александра Трусова и Анна Щербакова, а в текущем сезоне поддержали и спортсменки за пределами России. Пропасть между ученицами Этери Тутберидзе и теми, кто даже при безупречном катании не набирает таких же баллов без четверных прыжков, действительно существует, что подтвердили результаты финала Гран-при и чемпионата Европы. Но при этом и Трусова, и Щербакова сами уступали Алёне Косторной, которая не исполняет прыжки сложнее тройного акселя.
Если правила всё-таки изменятся и на смену короткой программе придёт «техническая», то с сезона-2022/23 юным девушкам с набором четверных прыжков, не обладающим ещё идеальным катанием, будет сложнее набирать высокие баллы, в то время как более опытные фигуристки даже без сложнейших элементов останутся конкурентоспособными.
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