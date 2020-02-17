Тутберидзе рассказала о первом впечатлении о Загитовой

Короткая ссылка
Тренер Этери Тутберидзе рассказала, какое первое впечатление на неё произвела российская фигуристка Алина Загитова.
Тутберидзе рассказала о первом впечатлении о Загитовой
  • globallookpress.com

«Сперва я подумала, что она представляет собой хороший материал, чтобы превратиться впоследствии в сильную фигуристку. Это было сразу заметно. Кроме того, я сразу почувствовала, что эта девочка хочет меня понять», — цитирует Тутберидзе ИноСМИ со ссылкой на TV Asahi.

По её словам, Загитова сразу показалась очень красивой и гибкой, но не возникало ощущений, будто у неё появились какие-то гениальные способности.

«У неё было среднее катание, из прыжков в её арсенале были, пожалуй, только риттбергеры. Однако в её глазах я читала мольбу: «Помогите мне». В то время она находилась как раз в таком состоянии отчаяния», — сказала специалист.

Она также отметила, что ей интересно работать именно с такими фигуристками, так как они очень сильно хотят изменить свою жизнь.

«На нынешнем этапе мы все воспринимаем её как особенную», — добавила Тутберидзе.

Ранее владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер признался, что сейчас с большим удовольствием наблюдает за выступлением Евгении Медведевой и Алины Загитовой, чем на старте их карьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить