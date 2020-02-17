Тутберидзе рассказала о первом впечатлении о Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, какое первое впечатление на неё произвела российская фигуристка Алина Загитова.

«Сперва я подумала, что она представляет собой хороший материал, чтобы превратиться впоследствии в сильную фигуристку. Это было сразу заметно. Кроме того, я сразу почувствовала, что эта девочка хочет меня понять», — цитирует Тутберидзе ИноСМИ со ссылкой на TV Asahi.

По её словам, Загитова сразу показалась очень красивой и гибкой, но не возникало ощущений, будто у неё появились какие-то гениальные способности.

«У неё было среднее катание, из прыжков в её арсенале были, пожалуй, только риттбергеры. Однако в её глазах я читала мольбу: «Помогите мне». В то время она находилась как раз в таком состоянии отчаяния», — сказала специалист.

Она также отметила, что ей интересно работать именно с такими фигуристками, так как они очень сильно хотят изменить свою жизнь.

«На нынешнем этапе мы все воспринимаем её как особенную», — добавила Тутберидзе.

Ранее владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер признался, что сейчас с большим удовольствием наблюдает за выступлением Евгении Медведевой и Алины Загитовой, чем на старте их карьер.