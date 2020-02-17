Хёнер: сейчас смотрю на Медведеву и Загитову с большим удовольствием, чем в начале их карьер

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Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер заявил, что видит проблему в том, что в настоящее время век фигуристок стал предельно короток.
Хёнер: сейчас смотрю на Медведеву и Загитову с большим удовольствием, чем в начале их карьер
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Безусловно. Мне кажется очень важным, чтобы карьера чемпионов в фигурном катании была максимально длинной. Это одна из причин, почему болельщики до сих пор вспоминают Брайана Бойтано, Катарину Витт. Когда чемпион катается долго, это уже другая история, его собственная. И она не только про медали. Признаться, с гораздо большим удовольствием смотрю на ту же Женю Медведеву или Алину Загитову сейчас, нежели когда они только начинали выигрывать в спорте», — заявил Хёнер в интервью RT.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

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