Загитова о завершении карьеры: я ещё пока для себя не решила
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«Сложный вопрос. Я ещё пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии», — приводит слова Загитовой её фан-страница teamzagitova в Instagram со ссылкой на документальный фильм о фигуристке.
Она отметила, что ей совесть не позволяет сидеть и ничего не делать, а также она заявила, что не хочет терять форму и намерена выучить новые элементы.
«На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям», — добавила Загитова.
13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной деятельности.
Ранее тренер Этери Тутберидзе рассказала, как Загитова решила взять паузу в карьере.