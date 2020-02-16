Загитова о завершении карьеры: я ещё пока для себя не решила

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Сложный вопрос. Я ещё пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии», — приводит слова Загитовой её фан-страница teamzagitova в Instagram со ссылкой на документальный фильм о фигуристке.

Она отметила, что ей совесть не позволяет сидеть и ничего не делать, а также она заявила, что не хочет терять форму и намерена выучить новые элементы.

«На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям», — добавила Загитова.

13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной деятельности.

Ранее тренер Этери Тутберидзе рассказала, как Загитова решила взять паузу в карьере.