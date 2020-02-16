Тутберидзе о Загитовой: она у нас постоянно заканчивала карьеру, а мы её возвращали
- РИА Новости
«Она нам сказала фразу: «Прекратите меня заставлять». Она у нас постоянно заканчивала, а мы её возвращали, она заканчивала — мы возвращали. Мы её заставляли. Говорили: «Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать». А здесь она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться», — приводит слова Тутберидзе Sports.ru со ссылкой на документальный фильм о Загитовой.
13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.
Ранее Загитова рассказала, что хочет выучиться на тренера и воспитывать новых чемпионов.