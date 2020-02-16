Тутберидзе о Загитовой: она у нас постоянно заканчивала карьеру, а мы её возвращали

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение взять паузу в карьере.
Тутберидзе о Загитовой: она у нас постоянно заканчивала карьеру, а мы её возвращали
  • РИА Новости

«Она нам сказала фразу: «Прекратите меня заставлять». Она у нас постоянно заканчивала, а мы её возвращали, она заканчивала — мы возвращали. Мы её заставляли. Говорили: «Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать». А здесь она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться», — приводит слова Тутберидзе Sports.ru со ссылкой на документальный фильм о Загитовой.

13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала, что хочет выучиться на тренера и воспитывать новых чемпионов.

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