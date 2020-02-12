Загитова: хочу выучиться на тренера и воспитывать новых чемпионов

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, в какой вуз планирует поступать и на какую специальность.
Загитова: хочу выучиться на тренера и воспитывать новых чемпионов
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу выучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — рассказала Загитова журналу Tatler.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Ранее Косторная заявила, что Тутберидзе требовательна сначала к себе, а потом уже к спортсменкам.

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