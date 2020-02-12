Косторная: Тутберидзе требовательна сначала к себе, а потом уже к нам

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о характере своей наставницы Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевну Тутберидзе не просто так называют Снежной королевой. На льду она и впрямь такая. Требовательная — в первую очередь к себе, а затем уже и к нам. Она хочет, чтобы мы были лучшими. Я познакомилась с ней на чемпионате России в Санкт-Петербурге: попала к ней на разминку и поняла, что всё, что я делала до этого, было детским садом. Сразу после этого она взяла меня в свою группу», — заявила Косторная в интервью журналу Tatler.

16-летняя фигуристка является действующей победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.

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