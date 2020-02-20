Плющенко: Медведевой нужно закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой стоит завершить профессиональную карьеру из-за высокой конкуренции в национальной сборной.

«Медведева столько лет представляла Россию, что мне кажется, ей надо закончить со спортом и не кататься. Перейти в шоу и получать там удовольствие, поскольку конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой или седьмой — это её выбор. Туктамышевой объективно будет очень тяжело, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Ещё сезон можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но нужно объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Также двукратный олимпийский чемпион добавил, что приветствует смену гражданства талантливыми отечественными фигуристами, поскольку им нужно реализовывать себя на профессиональном поприще.

Ранее Плющенко заявил, что в следующий раз они с Тутберидзе будут решать вопросы по-другому.