Плющенко: Медведевой нужно закончить со спортом

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой стоит завершить профессиональную карьеру из-за высокой конкуренции в национальной сборной.
Плющенко: Медведевой нужно закончить со спортом
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Медведева столько лет представляла Россию, что мне кажется, ей надо закончить со спортом и не кататься. Перейти в шоу и получать там удовольствие, поскольку конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой или седьмой — это её выбор. Туктамышевой объективно будет очень тяжело, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Ещё сезон можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но нужно объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс». 

Также двукратный олимпийский чемпион добавил, что приветствует смену гражданства талантливыми отечественными фигуристами, поскольку им нужно реализовывать себя на профессиональном поприще.

Ранее Плющенко заявил, что в следующий раз они с Тутберидзе будут решать вопросы по-другому.

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