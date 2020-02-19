Агент Сотниковой заявила, что фигуристка перенесла серьёзную операцию

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Мария Шашина, агент олимпийской чемпионки 2014 года в женском фигурном катании Аделины Сотниковой, рассказала о состоянии спортсменки.
Агент Сотниковой заявила, что фигуристка перенесла серьёзную операцию
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована. Она перенесла очень серьёзную операцию, её ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Жизни Аделины ничего не угрожает, чувствует она себя удовлетворительно. Пока не ждите каких-либо комментариев по данному вопросу, нам нужно сконцентрироваться на выздоровлении», — написала Шашина в Instagram.

23-летняя фигуристка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №67 им. Л.А. Ворохобова, где перенесла операцию.

Ранее Тарасова пожелала выздоровления олимпийской чемпионке Сотниковой.

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