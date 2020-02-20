Загитова отказалась отвечать на вопрос о поражении от Косторной

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не считает своим поражением проигрыш в 20 баллов соотечественнице Алёне Косторной на этапе Гран-при во Франции в ноябре 2019 года.

«Я не буду говорить, это интервью про меня! Я не буду говорить о других, не просите. Это не поражение, я так не думаю. Вам это так кажется, а я думаю иначе. Для меня это победа, потому что я по-прежнему катаюсь после Олимпиады. Многие спортсмены уходят после Игр, но я продолжаю кататься. Для меня это уже победа», — сказала Загитова в фильме «Королева Загитова: правда о карьере».

На этапе Гран-при во Франции олимпийская чемпионка заняла второе место, уступив 20 баллов Алёне Косторной по сумме двух прокатов.

Ранее Тутберидзе рассказала о первом впечатлении о Загитовой.