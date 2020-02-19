«Её ждёт долгий путь реабилитации»: что известно о госпитализации фигуристки Сотниковой
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Спортивный агент Мария Шашина сообщила подробности госпитализации российской фигуристки Аделины Сотниковой. Она подтвердила информацию о том, что спортсменка перенесла операцию, и заверила, что её жизни ничего не угрожает.
«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим вас за огромное количество слов поддержки, которые получили в последние сутки! Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьёзную операцию, и её ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Её жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно», — написала Шашина на своей странице в Instagram.
Кроме того, она попросила представителей СМИ с пониманием отнестись к положению олимпийской чемпионки Сочи-2014 и отметила, что на данный момент это единственная информация, которую она может предоставить.
«Мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации, и не отвлекать их от основной задачи — сделать всё возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием», — добавила Шашина.
Информация о том, что Сотникова попала в больницу, не на шутку взволновала её поклонников. Сначала в ряде СМИ появились фотографии, на которых у фигуристки на шее был защитный воротник, а затем стало известно, что она находится в первом нейрохирургическом отделении Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова.
Официальные представители Аделины отказались комментировать произошедшее, а знакомые лишь отметили, что давно с ней не виделись. Что же касается недавних фотографий в социальных сетях, то они были сделаны задолго до госпитализации.
Оказалось, что Сотникова находится в больнице уже не первый день. По словам тренера Елены Буяновой, она перенесла плановую операцию, однако об истинных причинах хирургического вмешательства ничего неизвестно. При этом один из Telegram-каналов сообщил, что диагноз фигуристки — дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, чем и объясняется наличие бандажа.
По словам травматолога-ортопеда Константина Тернового, у которого Сотникова проходила лечение ранее, подобный диагноз мог быть спровоцирован даже незначительной травмой, полученной ей в юности. В таких случаях операция необходима, так как болезнь может привести к отниманию конечностей.
«Аделина очень гибкая. В гимнастки (в детстве Сотникова занималась художественной гимнастикой. — RT) отбирают тех спортсменов, у которых слабая соединительная ткань. Сотникова могла гнуться без всяких тренировок, ей удавалось это легче, чем обычным людям. Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом», — приводит слова Тернового «Вечерняя Москва».
Вскоре к поклонникам через социальные сети обратилась и сама Сотникова. Она выразила благодарность за поддержку и частично рассказала, что с ней произошло.
«Уважаемые и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство о моём здоровье, со мной уже всё хорошо. Операция прошла успешно, и я в надёжных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь. Надеюсь, совсем скоро мы с вами увидимся», — написала Сотникова.
Беспокойство по поводу состояния здоровья спортсменки продолжают выражать не только фанаты, но и именитые представители мира фигурного катания. Известный продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская порадовалась тому, что она находится «в надёжных руках», а в комментариях к посту к ней обратилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Не болей, поправляйся, береги себя», — написала специалист.
Последний раз Сотникова выходила на лёд в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. Тогда она не сумела пробиться в финал Гран-при, однако на чемпионате России заняла шестое место и попала в расширенный состав национальной команды. Однако принять участие в первенствах Европы и мира ей так и не довелось.
Впоследствии она неоднократно рассказывала о работе над новыми программами, но ни на одном турнире так и не появилась. Многие поклонники надеялись, что толчком к развитию её карьеры станет начало сотрудничества с Плющенко, но этого не произошло.
В преддверии нынешнего сезона Сотникова вновь заявила, что «по определённым причинам» пока не намерена возвращаться к соревновательной деятельности.
Некоторые эксперты критикуют её за то, что она никак не решится окончательно повесить коньки на гвоздь. Хотя есть и те, кто по-прежнему уверен, что олимпийскую чемпионку ещё рано списывать со счетов.
Стоит отметить, что Сотникова продолжает радовать болельщиков участием в различных ледовых шоу и телевизионных программах и регулярно проводит мастер-классы. Один из них состоялся в начале февраля в Воронеже в рамках празднования Дня зимних видов спорта. Кроме того, в декабре нынешнего года должна состояться премьера спектакля «Снегурочка», в котором Аделина сыграет главную роль.
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