«Её ждёт долгий путь реабилитации»: что известно о госпитализации фигуристки Сотниковой

Аделина Сотникова перенесла сложную операцию, но её жизни ничего не угрожает. Об этом рассказала агент российской фигуристки Мария Шашина. По её словам, олимпийской чемпионке предстоит длительный процесс восстановления, однако она рассчитывает как можно быстрее вернуться на лёд. Сама спортсменка не стала уточнять диагноз, объяснив проблемы со здоровьем чересчур напряжённым графиком. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала её беречь себя.

Спортивный агент Мария Шашина сообщила подробности госпитализации российской фигуристки Аделины Сотниковой. Она подтвердила информацию о том, что спортсменка перенесла операцию, и заверила, что её жизни ничего не угрожает.

«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим вас за огромное количество слов поддержки, которые получили в последние сутки! Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьёзную операцию, и её ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Её жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно», — написала Шашина на своей странице в Instagram.

Кроме того, она попросила представителей СМИ с пониманием отнестись к положению олимпийской чемпионки Сочи-2014 и отметила, что на данный момент это единственная информация, которую она может предоставить.

«Мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации, и не отвлекать их от основной задачи — сделать всё возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием», — добавила Шашина.

Информация о том, что Сотникова попала в больницу, не на шутку взволновала её поклонников. Сначала в ряде СМИ появились фотографии, на которых у фигуристки на шее был защитный воротник, а затем стало известно, что она находится в первом нейрохирургическом отделении Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Официальные представители Аделины отказались комментировать произошедшее, а знакомые лишь отметили, что давно с ней не виделись. Что же касается недавних фотографий в социальных сетях, то они были сделаны задолго до госпитализации.

Оказалось, что Сотникова находится в больнице уже не первый день. По словам тренера Елены Буяновой, она перенесла плановую операцию, однако об истинных причинах хирургического вмешательства ничего неизвестно. При этом один из Telegram-каналов сообщил, что диагноз фигуристки — дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, чем и объясняется наличие бандажа.

По словам травматолога-ортопеда Константина Тернового, у которого Сотникова проходила лечение ранее, подобный диагноз мог быть спровоцирован даже незначительной травмой, полученной ей в юности. В таких случаях операция необходима, так как болезнь может привести к отниманию конечностей.

«Аделина очень гибкая. В гимнастки (в детстве Сотникова занималась художественной гимнастикой. — RT) отбирают тех спортсменов, у которых слабая соединительная ткань. Сотникова могла гнуться без всяких тренировок, ей удавалось это легче, чем обычным людям. Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом», — приводит слова Тернового «Вечерняя Москва».

Вскоре к поклонникам через социальные сети обратилась и сама Сотникова. Она выразила благодарность за поддержку и частично рассказала, что с ней произошло.

«Уважаемые и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство о моём здоровье, со мной уже всё хорошо. Операция прошла успешно, и я в надёжных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь. Надеюсь, совсем скоро мы с вами увидимся», — написала Сотникова.

Беспокойство по поводу состояния здоровья спортсменки продолжают выражать не только фанаты, но и именитые представители мира фигурного катания. Известный продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская порадовалась тому, что она находится «в надёжных руках», а в комментариях к посту к ней обратилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Не болей, поправляйся, береги себя», — написала специалист.

Последний раз Сотникова выходила на лёд в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. Тогда она не сумела пробиться в финал Гран-при, однако на чемпионате России заняла шестое место и попала в расширенный состав национальной команды. Однако принять участие в первенствах Европы и мира ей так и не довелось.

Впоследствии она неоднократно рассказывала о работе над новыми программами, но ни на одном турнире так и не появилась. Многие поклонники надеялись, что толчком к развитию её карьеры станет начало сотрудничества с Плющенко, но этого не произошло.

В преддверии нынешнего сезона Сотникова вновь заявила, что «по определённым причинам» пока не намерена возвращаться к соревновательной деятельности.

Некоторые эксперты критикуют её за то, что она никак не решится окончательно повесить коньки на гвоздь. Хотя есть и те, кто по-прежнему уверен, что олимпийскую чемпионку ещё рано списывать со счетов.

Стоит отметить, что Сотникова продолжает радовать болельщиков участием в различных ледовых шоу и телевизионных программах и регулярно проводит мастер-классы. Один из них состоялся в начале февраля в Воронеже в рамках празднования Дня зимних видов спорта. Кроме того, в декабре нынешнего года должна состояться премьера спектакля «Снегурочка», в котором Аделина сыграет главную роль.