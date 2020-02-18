Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сотникова перенесла операцию

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова перенесла запланированную операцию.

По словам Елены Буяновой, тренера 23-летней фигуристки, которые передаёт ТАСС, госпитализация её подопечной не носила экстренного характера, а была плановой.

«Всё в порядке», — добавила тренер, при этом не став уточнять, о какой операции идёт речь.

18 февраля в СМИ появилась информация, что Сотникова госпитализирована и прооперирована в московской Городской клинической больнице № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Ранее сообщалось, что Загитова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.