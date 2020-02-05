Олимпийская чемпионка Сотникова пожелала своим фанатам никогда не сдаваться

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова обратилась к своим фанатам в социальных сетях.
Олимпийская чемпионка Сотникова пожелала своим фанатам никогда не сдаваться
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Ничего в этой жизни не даётся легко. Чтобы достичь своих целей, необходимо идти на определённые жертвы — тратить свои силы, время, ограничивать себя в чём-либо. Иногда бывают моменты, когда хочется всё бросить и отказаться от мечты. В такие моменты вспомните, как много вы уже сделали, пожертвовали и осталось ещё, может быть, несколько рывков пройти», — написала Сотникова в своём Instagram.

Она также отметила, что большую роль в достижении целей играет терпение.

«Никогда не сдавайтесь! Если вам позволяет ваш характер, ваши нервы, здоровье», — подчеркнула Сотникова.

Ранее Сотникова пообещала раскрыть тайну в 2020 году.

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