Фигуристка Сотникова рассказала о своём состоянии после операции

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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о состоянии своего здоровья после перенесённой операции.
Фигуристка Сотникова рассказала о своём состоянии после операции
  • @adelina_sotnikova14
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«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за моё здоровье. Со мной уже всё хорошо. Операция прошла успешно, и я в надёжных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь, и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами, — написала Сотникова в Instagram.

18 февраля в СМИ появилась информация, что Сотникова госпитализирована и прооперирована в московской Городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова. Позднее тренер фигуристки Елена Буянова сообщила, что операция была запланированной.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе рассказала, почему не хочет общаться со СМИ.

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