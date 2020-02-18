Слёзы победы: 40 лет назад Ирина Роднина стала трёхкратной олимпийской чемпионкой

18 февраля 1980 года была одержана одна из величайших побед отечественного спорта. Ирина Роднина в третий раз подряд стала олимпийской чемпионкой в парном катании вместе с Александром Зайцевым. Сделано это было в непростых условиях — соревнования проходили в самый разгар холодной войны в американском Лейк-Плэсиде, а главными соперниками советской пары должны были стать фигуристы из США. Однако последний в карьере крупный турнир стал триумфальным для Родниной, а её слёзы на церемонии награждения вошли в историю спорта.

В марте 1979 года, за 11 месяцев до Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, прервалась одна из величайших победных серий в фигурном катании. Десять лет подряд на чемпионатах мира Ирина Роднина побеждала в паре поочерёдно с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым, пока не пропустила первенство планеты в Вене из-за рождения ребёнка.

В отсутствие Родниной и Зайцева пальму первенства перехватили не советские и не немецкие фигуристы, а американские — Тай Бабилония и Рэнди Гарднер неожиданно выиграли второе и последнее по сей день золото для США в парах.

Для Родниной, нацеленной на свою третью подряд олимпийскую победу, это был тревожный сигнал. Одно дело, когда твоими конкурентами на главном старте четырёхлетия являются дуэты из ГДР или свои же соотечественники, и совсем другое — когда это хозяева следующей Олимпиады, с которыми в самом разгаре холодная война.

В те годы понять заранее расклад сил перед главным стартом сезона было невозможно. Сами спортсмены не любили раскрывать свои секреты, да и негде было основным фаворитам встречаться — серии Гран-при не существовало, предсезонные турниры были слабо развиты. Встретиться на одной арене можно было только на чемпионате Европы, но там Бабилонию и Гарднера не ждали.

Однако американская пара пошла на хитрость: они заявились на те же показательные выступления в Японии, что и Роднина с Зайцевым. Двум главным фаворитам Олимпиады предстояло повсюду ездить вместе, делить один каток, выступать перед одними и теми же зрителями, а статус лучшей пары мира зарабатывать по отдельности. Но эту психологическую битву Бабилония и Гарднер внезапно проиграли — чемпионы мира, по воспоминаниям Родниной, ни на одном выступлении не обходились без ошибок.

Соревновательный сезон Роднина и Зайцев начали в Ленинграде, где на национальном отборе уверенно одержали победу с программами на тему «Полёта шмеля» Николая Римского-Корсакова и попурри из работ советских композиторов Георгия Свиридова и Александры Пахмутовой. Вскоре пара поехала на чемпионат Европы, где вновь подтвердила: как минимум к востоку от Атлантики именно они сильнейшие и в техническом плане, и в художественном. 11-е золото Родниной на первенстве континента до сих пор является рекордом, к которому едва ли кто-то сможет хотя бы приблизиться.

Победа на чемпионате Европы в Стокгольме была крайне важна для советской пары. В прессе её обвиняли в исполнении сврехсложных и запрещённых элементов. Доля правды в этом была — Роднина и Зайцев в те годы действительно были недостижимы для всех в технической составляющей.

Под руководством Татьяны Тарасовой пара экспериментировала с поддержками и подкрутками, смело исполняла любые прыжки и выбросы, много уделяла внимания переходам от элемента к элементу, число которых за произвольную программу могло доходить до 30 — тогда правила позволяли демонстрировать что угодно все пять минут. Но ограничения всё-таки были, и о новых требованиях к прокатам в олимпийском сезоне пара едва ли не случайно узнала от немецкого судьи Эльфриде Бейера. Когда Роднина и Зайцев без каких-либо штрафов выиграли чемпионат Европы, все вопросы к ним отпали.

Вскоре Роднина и Зайцев отправились в США. До Игр оставался месяц, а на акклиматизацию фигуристы обычно отводили для себя 20 дней. Такой долгий срок пребывания на американской земле слегка пугал пару — напряжение из-за грядущего соперничества никуда не исчезло и могло только возрасти.

Для тренировок им дали каток в крошечном городке Уэсли, который радушно приветствовал гостей из СССР. По воспоминаниям Родниной, в магазинах даже вывешивали таблички на русском языке. За такой приём пара поблагодарила местных жителей открытыми тренировками — заодно фигуристы получили возможность быстрее войти в соревновательный режим.

Совсем без инцидентов не обошлось. При переезде в Лейк-Плэсид советскую делегацию задержала местная полиция, которую даже удостоверения не могли убедить, что это участники Олимпийских игр, а не правонарушители. Вдобавок никто не остался доволен условиями проживания — Олимпийской деревней оказалась тюрьма для несовершеннолетних, в комнатах которой были двухъярусные кровати. Родниной досталась верхняя полка, и после первой же ночи она по привычке спрыгнула на пол с большой высоты и ушибла колено.

Тренировки в заполненном болельщиками Лейк-Плэсиде стали для Родниной и Зайцева уже большим испытанием. Мало того что Бабилония и Гарднер не упускали возможности подглядеть каждое их движение, так ещё и многочисленные зрители, болевшие за американцев, заставляли нервничать. В итоге советские фигуристы решили сократить вдвое время занятий на льду, чем только раззадорили соперников: мол, они и так слишком сильны, чтобы проводить по две тренировки в день.

Короткая программа была запланирована на 15 февраля, через два дня после церемонии открытия. Жеребьёвка была благосклонна к советским фигуристам, они получили последние стартовые номера. А вот Бабилония и Гарднер должны были выходить на лёд четвёртыми. Но свою программу американцы так и не показали. На разминке Гарднер упал на первом же двойном флипе — обязательном в те годы прыжке. Тут же последовало ещё одно падение, после которого фигурист долго не поднимался со льда.

Когда время разминки закончилось, он вновь попытался прыгнуть, но тщетно. Стало понятно, что у Гарднера травма, с которой, скорее всего, выступать нельзя. Тем не менее американцы вышли на лёд в свою очередь, партнёр вновь зашёл на флип, пока судьи выставляли оценки предыдущей паре, и снова упал. После этого американцам пришлось сняться с соревнований и уйти в раздевалку. Для чемпионов мира Олимпиада закончилась, даже не начавшись.

Для Родниной и Зайцева дорога к золоту оказалась открыта. Но они, как опытные спортсмены, старались не праздновать раньше времени и не поддаваться эйфории. Ирина и Александр всё так же по-боевому настраивались на каждый прокат, за что каждый судья непременно ставил их на первое место.

18 февраля Роднина и Зайцев вторыми в сильнейшей разминке исполнили произвольную программу. Фигуристка вспоминала, что ей очень мешали курящие на трибунах болельщики и последние две минуты выступления дались ей крайне тяжело. Однако пара так и не допустила ни одной ошибки в своей сверхсложной программе, и, по сути, победитель стал очевиден ещё до конца соревнований.

Роднина стала олимпийской чемпионкой в третий раз подряд — среди женщин на это была способна только норвежка Соня Хени ещё в довоенную эпоху фигурного катания. Заодно Роднина стала четвёртой женщиной в возрасте старше 30 лет, завоевавшей олимпийское золото. После неё это удалось ещё лишь четырём спортсменкам.

Сразу после выступления Марины Черкасовой и Сергея Шахрая, ставших серебряными призёрами, состоялась церемония награждения. То, что произошло на ней, многим запомнилось даже больше, чем выступление олимпийских чемпионов. По лицу Родниной текли слёзы, пока под звуки гимна СССР вверх поднимался флаг родной страны. В длинном списке побед эта оказалась для неё последней — вскоре пара завершила карьеру.