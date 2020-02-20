Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин вспомнил уход Евгении Медведевой от наставника Этери Тутберидзе.
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
  • Reuters

«Этери я по телефону сказал: «Женя могла уйти, но её стопроцентная ошибка в том, что она ушла без цветов и без спасибо». Это некрасивый поступок. Всё остальное она вправе делать как хочет. Почему Медведева не подарила цветы Этери? Боялась, что она её просто по башке ударит и проломит голову. Тутберидзе — эмоциональный человек. Сейчас она бы уже не проломила голову, а на тот момент уверенности не было. Казалось, что может. Медведевой просто было страшно. Я правда считаю, что так оно и было. Хотя можно было прийти в шлеме», — заявил Жулин в интервью ведущей «Фигурвью» Елене Родиной.

Медведева покинула группу Тутберидзе в 2018 году, несмотря на то что занималась там с 2007 года. В настоящее время фигуристка живёт в Канаде и работает под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему не хочет общаться со СМИ.

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