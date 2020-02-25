Ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе заняли первое и второе места на первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст).

РИА Новости

Золото завоевала Софья Акатьева с результатом 208,93. Серебро досталось Аделии Петросян (199,89). Бронзу выиграла Елизавета Берестовская (193,42). В состязании танцоров победил дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина (166,21). Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Илья Махноносов (155,82), третье — Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (155,08). Ранее сообщалось, что Коляда и Алиев выступят в шоу Туктамышевой в Петербурге.