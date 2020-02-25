Ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию

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Фигуристки из группы Этери Тутберидзе заняли первое и второе места на первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст).
Ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию
  • РИА Новости

Золото завоевала Софья Акатьева с результатом 208,93. Серебро досталось Аделии Петросян (199,89). Бронзу выиграла Елизавета Берестовская (193,42).

В состязании танцоров победил дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина (166,21). Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Илья Махноносов (155,82), третье — Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (155,08).

Ранее сообщалось, что Коляда и Алиев выступят в шоу Туктамышевой в Петербурге.

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