Фигуристка Сотникова выписалась из больницы после операции
- РИА Новости
Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.
«Аделину выписали из больницы. Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой заявил о том, что Сотниковой был поставлен диагноз «дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника». Врач также добавил, что проблемы со здоровьем Сотниковой могли появиться в результате полученной травмы в другом виде спорта. В юности фигуристка занималась гимнастикой.
Также сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию.