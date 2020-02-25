Фигуристка Сотникова выписалась из больницы после операции

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, которая перенесла серьёзную операцию, выписали из больницы.

Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой заявил о том, что Сотниковой был поставлен диагноз «дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника». Врач также добавил, что проблемы со здоровьем Сотниковой могли появиться в результате полученной травмы в другом виде спорта. В юности фигуристка занималась гимнастикой.

Также сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию.