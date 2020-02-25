Фигуристка Сотникова выписалась из больницы после операции

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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, которая перенесла серьёзную операцию, выписали из больницы.
Фигуристка Сотникова выписалась из больницы после операции
  • РИА Новости

Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой заявил о том, что Сотниковой был поставлен диагноз «дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника». Врач также добавил, что проблемы со здоровьем Сотниковой могли появиться в результате полученной травмы в другом виде спорта. В юности фигуристка занималась гимнастикой.

Также сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию.

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