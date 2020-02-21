Самоделкина победила учениц Тутберидзе в финале Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Самоделкина выиграла состязания одиночниц в рамках финала Кубка России.

Её результат по сумме двух программ составил 224,52 балла. В короткой программе Самоделкина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, а в произвольной — сольный тройной аксель.

Второе и третье места заняли спортсменки из группы Этери Тутберидзе — Софья Акатьева (212,84 балла) и Аделия Петросян (205,12 балла).

Ранее сообщалось, что дуэт Мишина — Галлямов победил в финале Кубка России по фигурному катанию.