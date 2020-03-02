Плющенко поддержал решение Сотниковой объявить о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который также является тренером фигуристки Аделины Сотниковой, высказался о решении 23-летней спортсменки объявить о завершении карьеры.

«Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось», — цитирует Плющенко ТАСС.

По его словам, ему всегда нравился бойцовский характер Сотниковой, а также он допустил, что спортсменка может начать работать в его команде после завершения карьеры.

«Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила своё решение, ей будет полегче, с её плеч упал серьёзный груз», — добавил Плющенко.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры 2 февраля.

Ранее агент Сотниковой заявила, что врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки.