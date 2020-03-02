Плющенко поддержал решение Сотниковой объявить о завершении карьеры
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- РИА Новости
«Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось», — цитирует Плющенко ТАСС.
По его словам, ему всегда нравился бойцовский характер Сотниковой, а также он допустил, что спортсменка может начать работать в его команде после завершения карьеры.
«Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила своё решение, ей будет полегче, с её плеч упал серьёзный груз», — добавил Плющенко.
Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры 2 февраля.
Ранее агент Сотниковой заявила, что врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки.