Плющенко поддержал решение Сотниковой объявить о завершении карьеры

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который также является тренером фигуристки Аделины Сотниковой, высказался о решении 23-летней спортсменки объявить о завершении карьеры.
Плющенко поддержал решение Сотниковой объявить о завершении карьеры
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось», — цитирует Плющенко ТАСС.

По его словам, ему всегда нравился бойцовский характер Сотниковой, а также он допустил, что спортсменка может начать работать в его команде после завершения карьеры.

«Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила своё решение, ей будет полегче, с её плеч упал серьёзный груз», — добавил Плющенко.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры 2 февраля.

Ранее агент Сотниковой заявила, что врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки.

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