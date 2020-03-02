Агент Сотниковой заявила, что врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки

Мария Шашина, агент олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой, рассказала о проблемах спортсменки со спиной.

«У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина. И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла ещё раз вернуться на лёд и порадовать зрителей», — сказала Шашина в эфире телеканала «Россия-1».

Сама Сотникова рассказала, что операция была тяжёлой, а проблемы со спиной возникли летом, когда она училась элементам парного катания.

«В ноябре, это был этап Гран-при в Москве, разминалась просто, шею, спину, я начинаю хрустеть, и у меня что-то как будто вылетело, значит, надо вправить», — заявила Сотникова.

По её словам, в декабре у неё случилось осложнение, и врачи ей сказали о необходимости ложиться в больницу, но она выступала в шоу до февраля.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры.