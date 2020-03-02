Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

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Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — сказала 23-летняя спортсменка в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, ей очень грустно говорить об этом, так как она очень сильно скучает по соревнованиям. Тем не менее участвовать ей уже не позволяет здоровье. Она также поблагодарила за поддержку всех своих поклонников.

«Фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — добавила Сотникова.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин объявили о распаде дуэта.

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