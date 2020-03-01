Фигуристы Евдокимова и Базин объявили о распаде дуэта

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Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, объявили о распаде дуэта.
Фигуристы Евдокимова и Базин объявили о распаде дуэта
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь, так будет и дальше, но уже не на льду», — написал Базин в своём Instagram.

Евдокимова также опубликовала подобную запись в своём Instagram, а также пояснила, что причиной распада пары стало её здоровье — она перенесла операцию на спине, и её возвращение в спорт пока остаётся под вопросом.

В активе дуэта две серебряные награды Универсиады, а также бронза чемпионата России.

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