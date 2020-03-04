Туктамышева рассказала, почему не хочет выступать в парном катании

Чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева заявила, что не хотела бы выступать в паре, потому что не доверяет мужчинам.

«Я всегда очень хорошо прыгала. Такой талант надо развивать, а парное катание — это совершенно другой вид. Там лишь два прыжка, выбросы. В парное, наоборот, идут, когда прыгать не получается. Меня даже не звали в пары. Я бы никогда и не согласилась на это. Я никакому мужчине не доверю, чтобы он меня тягал на высоте два метра. Страшно», — заявила 23-летняя спортсменка изданию «Спорт день за днём».

Ранее Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом.