Авербух заявил, что объявление Сотниковой о завершении карьеры является формальностью

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух прокомментировал объявление фигуристки Аделины Сотниковой о завершении профессиональной спортивной карьеры.
Авербух заявил, что объявление Сотниковой о завершении карьеры является формальностью
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Аделина давно завершила свою спортивную карьеру. Всё, что было сегодня, — формальность. Аделина — прекрасная спортсменка и человек, который уже давно выступает в различных телевизионных проектах», — цитирует хореографа «Чемпионат».

Он также пожелал спортсменке найти себя и подчеркнул, что она навсегда останется в истории как первая российская победительница ОИ в женском одиночном катании. Тем не менее Авербух выразил сожаление, что Сотникова не до конца раскрылась в профессиональном спорте. По его мнению, она могла выиграть больше медалей.

«Но главное, что она завоевала эту главную награду в мире фигурного катания, и пусть эта награда станет для неё опорой в её дальнейшей жизни», — добавил Авербух.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры 2 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал решение Сотниковой объявить о завершении карьеры.

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